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Бойцы «Хартии» освободили новые кварталы в Глубоком

  • 18.06.2024, 12:40
  • 3,118
Бойцы «Хартии» освободили новые кварталы в Глубоком
иллюстративное фото

От врага «зачистили» еще несколько улиц в городе.

Силы обороны Украины имеют положительные новости из Харьковской области. Им удалось продвинуться в поселке Глубокое в Харьковском районе. Об этом в своем телеграм-канале «Офицер+» 18 июня сообщил офицер ВСУ с позывным «Алекс».

«Есть положительные моменты в населенном пункте Глубокое на Харьковском направлении, постепенно день за днем ребята зачищают новые улицы и дома в этом населенном пункте. Продолжаются бои на главной улице», — проинформировал он.

Украинский защитник отметил, что на этом участке фронта успешно работают бойцы 13-й бригады НГУ «Хартия» и бойцы 92-й ОШБр ВСУ.

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