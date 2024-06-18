В Швейцарии российский дипломат пытался купить оружие перед Глобальным саммитом мира 5 18.06.2024, 19:54

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Он уже покинул Швейцарию.

Швейцарские органы безопасности помешали российскому агенту, работавшему дипломатом в Берне, приобрести оружие и «опасные вещества» за несколько недель до Глобального саммита мира.

Об этом сообщает Tages-Anzeiger.

По информации спецслужб, российский агент «пытался приобрести оружие и опасные вещества в нескольких местах в Швейцарии». В частности, он посетил магазин, принадлежащий швейцарско-немецкому торговцу оружием, но ничего не купил.

Правоохранители в рамках расследования провели несколько обысков в домах. Неизвестно, арестовали ли кого-то и находится ли кто-то под стражей.

Российский шпион в Швейцарии подозревается в нарушении законов о военных материалах и о запрете экспорта оружия. Еще один подозреваемый находится под следствием по подозрению в нарушении законодательства о контроле товаров.

Генеральная прокуратура Швейцарии уже обратилась в Федеральный департамент иностранных дел с просьбой разрешить открыть уголовное производство против дипломата, несмотря на его иммунитет перед законом.

По информации издания, российский дипломат уже покинул Швейцарию.