закрыть
18 июня 2024, вторник, 21:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мужчина в Калинковичах, который «горел свечкой» на проводах, умер в реанимации

1
  • 18.06.2024, 19:46
  • 3,436
Мужчина в Калинковичах, который «горел свечкой» на проводах, умер в реанимации

Мужчина взобрался на электроустановку и получил удар электрическим током.

Калинковичским РОСК проводится проверка по факту смерти 33-летнего жителя города Калинковичи, сообщает УСК по Гомельской области.

Происшествие произошло 16 июня на высоковольтной воздушной линии электропередачи, совмещенной с комплектной трансформаторной подстанцией.

«По предварительным данным, мужчина взобрался на электроустановку и получил удар электрическим током. С многочисленными ожогами был доставлен в реанимацию, где скончался, не приходя в сознание», — рассказали в УСК по Гомельской области.

Следователи устанавливают «достоверные обстоятельства произошедшего, основанные на подтвержденных фактах, опрашивают граждан из круга общения мужчины». Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, об инциденте на улице Подольской рассказали жители райцентра. По одной из версий, мужчина упал на провода после ссоры с девушкой. По другой версии, горожанина выгнали из дома.

Очевидцы также отметили, что скорая помощь приехала быстро, но никто не мог помочь мужчине до тех пор, пока линия была под напряжением.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский
Запад поднимает ставки
Запад поднимает ставки Виталий Портников
Пример Эстонии: почему нейтралитет — не для Беларуси
Пример Эстонии: почему нейтралитет — не для Беларуси Сильвер Лойт
Оба хуже
Оба хуже Ирина Халип