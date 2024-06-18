Мужчина в Калинковичах, который «горел свечкой» на проводах, умер в реанимации 1 18.06.2024, 19:46

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Мужчина взобрался на электроустановку и получил удар электрическим током.

Калинковичским РОСК проводится проверка по факту смерти 33-летнего жителя города Калинковичи, сообщает УСК по Гомельской области.

Происшествие произошло 16 июня на высоковольтной воздушной линии электропередачи, совмещенной с комплектной трансформаторной подстанцией.

«По предварительным данным, мужчина взобрался на электроустановку и получил удар электрическим током. С многочисленными ожогами был доставлен в реанимацию, где скончался, не приходя в сознание», — рассказали в УСК по Гомельской области.

Следователи устанавливают «достоверные обстоятельства произошедшего, основанные на подтвержденных фактах, опрашивают граждан из круга общения мужчины». Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, об инциденте на улице Подольской рассказали жители райцентра. По одной из версий, мужчина упал на провода после ссоры с девушкой. По другой версии, горожанина выгнали из дома.

Очевидцы также отметили, что скорая помощь приехала быстро, но никто не мог помочь мужчине до тех пор, пока линия была под напряжением.