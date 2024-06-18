Месси назвал игрока, который злил его больше всего 18.06.2024, 20:00

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Позже звездный аргентинский футболист играл с ним в одном клубе.

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси назвал экс-защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса игроком, с которым у него было больше всего стычек и противоречий на футбольном поле. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Dispuestos a Todo, передает Diario AS.

«У нас были постоянные стычки с Серхио Рамосом. Это игрок, на которого я больше всего злился. Впоследствии мы стали одноклубниками, но во время матчей между «Барселоной» и «Реалом» мы все время зацеплялись. Игры «Эль-Класико» всегда были очень напряженными», — рассказал Месси.

Футболист также поделился впечатлениями о своих товарищах по сборной Аргентины. По его мнению, Николас Отаменди всегда был самым стильным игроком в национальной сборной, Анхель Ди Мария отличался самой дорогой обувью, а Родриго Де Пауль, наоборот, был самым неопрятным.

Месси признался, что не так хорошо знает свою родную страну, как ему хотелось бы. Поэтому после ухода из футбола он собирается попутешествовать по ней, в том числе посетить знаменитые водопады Игуасу.

Ранее Лионель Месси заявил, что «Интер Майами» станет его последним футбольным клубом в профессиональной карьере. При этом 36-летний аргентинец подчеркнул, что пока не готов уходить из большого спорта. В марте Месси также говорил, что завершит карьеру, когда почувствует, что перестал получать удовольствие от игры и больше не приносит пользы своей команде.