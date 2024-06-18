закрыть
18 июня 2024, вторник, 21:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Атака дронов на нефтебазу в Ростовской области: появились спутниковые снимки последствий

7
  • 18.06.2024, 20:08
  • 2,070
Атака дронов на нефтебазу в Ростовской области: появились спутниковые снимки последствий

Днем на территории нефтебазы продолжался пожар.

Украинские дроны ночью 18 июня атаковали нефтебазу в городе Азов Ростовской области РФ. В сети появились спутниковые снимки последствий удара, на которых видно сильный пожар.

Об этом сообщают «Схемы».

Согласно снимкам, сделанным в 14:30 по Минску, на территории нефтебазы продолжается пожар.

Однако оценить степень поражения нефтебазы пока сложно, ведь клубы дыма ограничивают видимость.

Журналисты отмечают, что пораженная нефтебаза принадлежит предприятию «Азовпродукт». Через этот российский терминал проходит до 60 тысяч тонн нефтепродуктов в месяц, а на хранении одновременно может находиться до 30 тысяч кубометров нефтепродуктов в цистернах, которые загорелись в результате атаки украинских беспилотников.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский
Запад поднимает ставки
Запад поднимает ставки Виталий Портников
Пример Эстонии: почему нейтралитет — не для Беларуси
Пример Эстонии: почему нейтралитет — не для Беларуси Сильвер Лойт
Оба хуже
Оба хуже Ирина Халип