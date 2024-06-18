закрыть
18 июня 2024, вторник, 21:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Венгрия для председательства в ЕС выбрала лозунг «Сделаем Европу снова великой»

5
  • 18.06.2024, 20:15
  • 1,342
Венгрия для председательства в ЕС выбрала лозунг «Сделаем Европу снова великой»

В программе председательства Венгрии обозначены семь приоритетов.

Венгрия избрала лозунг во время своего председательства в Совете Европейского Союза во II полугодии 2024 года. Это фраза «Сделаем Европу снова великой», заявил венгерский министр по делам Европы Янош Бока 18 июня на презентации программы председательства, его цитирует Telex.

Этим лозунгом, по мнению Боки, президентство демонстрирует представление о том, что ЕС может действовать независимо. Telex при этом отмечает схожесть фразы с предвыборным лозунгом экс-президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой». Министр уклонился от ответа на вопрос о сходстве. По его мнению, лозунг соответствует девизу предыдущего председательства Венгрии в 2011 году «Сильная Европа».

В официальной программе председательства Венгрии обозначены семь приоритетов. Среди них – конкурентоспособность, развитие оборонной промышленности, соглашения о партнерстве со странами, не входящими в ЕС, которые ограничивают миграцию, аграрная политика, «ориентированная на фермеров». Особой целью является решение демографических проблем, таких как сокращение численности населения.

Бока отметил, что Венгрия как председатель в ЕС стремится к «основанному на заслугах, объективному и заслуживающему доверия» расширению, в том числе достижение прогресса с балканскими кандидатами. Он видит «энтузиазм» к этому в так называемом восточном трио – Украине, Молдове и Грузии.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский
Запад поднимает ставки
Запад поднимает ставки Виталий Портников
Пример Эстонии: почему нейтралитет — не для Беларуси
Пример Эстонии: почему нейтралитет — не для Беларуси Сильвер Лойт
Оба хуже
Оба хуже Ирина Халип