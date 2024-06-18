Венгрия для председательства в ЕС выбрала лозунг «Сделаем Европу снова великой» 5 18.06.2024, 20:15

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В программе председательства Венгрии обозначены семь приоритетов.

Венгрия избрала лозунг во время своего председательства в Совете Европейского Союза во II полугодии 2024 года. Это фраза «Сделаем Европу снова великой», заявил венгерский министр по делам Европы Янош Бока 18 июня на презентации программы председательства, его цитирует Telex.

Этим лозунгом, по мнению Боки, президентство демонстрирует представление о том, что ЕС может действовать независимо. Telex при этом отмечает схожесть фразы с предвыборным лозунгом экс-президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой». Министр уклонился от ответа на вопрос о сходстве. По его мнению, лозунг соответствует девизу предыдущего председательства Венгрии в 2011 году «Сильная Европа».

В официальной программе председательства Венгрии обозначены семь приоритетов. Среди них – конкурентоспособность, развитие оборонной промышленности, соглашения о партнерстве со странами, не входящими в ЕС, которые ограничивают миграцию, аграрная политика, «ориентированная на фермеров». Особой целью является решение демографических проблем, таких как сокращение численности населения.

Бока отметил, что Венгрия как председатель в ЕС стремится к «основанному на заслугах, объективному и заслуживающему доверия» расширению, в том числе достижение прогресса с балканскими кандидатами. Он видит «энтузиазм» к этому в так называемом восточном трио – Украине, Молдове и Грузии.