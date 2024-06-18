В Израиле отменили конференцию к 80-летию освобождения Беларуси из-за антисемитских высказываний Лукашенко 18.06.2024, 20:24

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Она была запланирована на 27 июня.

Планировавшаяся на 27 июня в Израиле конференция «Трагедия и героизм на белорусской земле — к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» отменена в связи с последними антисемитскими высказываниями Александра Лукашенко. Об этом стало известно «Позірку» из достоверных источников.

В рамках мероприятия, которое должно было пройти в Музее еврейского воина Второй мировой войны имени Хаима Герцога (Латрун), помимо конференции, предполагалась церемония возложения венков к монументу в память о евреях-партизанах и борцах гетто. Завершиться мероприятие должно было фуршетом, ознакомлением с выставкой о событиях Второй мировой войны в Беларуси и экскурсией по Музею еврейского воина.

Организаторами конференции, которая должна была пройти при поддержке белорусского посольства в Израиле, выступали Объединение беженцев и спасшихся в Холокосте Израиля, а также Всеизраильское объединение выходцев из Беларуси.

Напомним, в пятницу, 14 июня, Лукашенко рассказывал о коррупционном деле, в котором замешан его бывший помощник — инспектор по Витебской области, экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло. Политик сказал, что он «не антисемит», однако вместе с тем отметил, что из трех десятков человек, проходящих по уголовному делу, «больше половины евреев».

Антиеврейское высказывание Лукашенко показали в вечернем эфире на гостелеканале «Беларусь 1».

Между тем распространение мифов и стереотипов о статусе, профессиональной деятельности и экономическом поведении евреев является проявлением экономического антисемитизма. Согласно им, евреи контролируют общество, целые государства, банки, корпорации, денежные потоки и экономику. Американский юрист и правозащитник Абрахам Фоксман, который родился в 1940 году в Барановичах, выделяет шесть главных мифов экономического антисемитизма: все евреи богаты, евреи скупы и жадны, могущественные и богатые евреи правят миром, иудаизм как религия делает упор на прибыль и обогащение, евреям разрешено обманывать неевреев, евреи используют свои богатство и власть во благо соплеменников.

Глава Евразийского бюро МИД Израиля Юваль Фукс подал ноту протеста послу Беларуси в Израиле по этому поводу.