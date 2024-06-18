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СМИ: Премьер-министр Нидерландов станет новым главой НАТО

  • 18.06.2024, 21:12
СМИ: Премьер-министр Нидерландов станет новым главой НАТО
Марка Рютте

Президент Румынии снимет свою кандидатуру.

Президент Румынии Клаус Йоханнис отзовет свою кандидатуру на должность генерального секретаря НАТО.

Об этом сообщает NOS.

По информации источника издания, Йоханнис объявит о снятии кандидатуры в ближайшее время.

Журналисты уточняют, что такое решение румынский президент примет после того, как Венгрия решила поддержать кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО.

Таким образом глава нидерландского правительства станет единственным кандидатом на пост генсека.

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