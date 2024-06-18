закрыть
18 июня 2024, вторник, 22:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Испании задержали лидера группы хакеров

1
  • 18.06.2024, 21:24
  • 2,200
В Испании задержали лидера группы хакеров

Они ограбили 45 компаний в США.

Испанская полиция арестовала 22-летнего гражданина Великобритании, которого считают главой организованной киберпреступной группы, взломавшей многие американские компании. Видео задержания полиция опубликовала на YouTube.

Арест произошел в аэропорту Пальмы, когда подозреваемый готовился выехать из страны в Неаполь. Полиция сообщила, что главарь использовал фишинг для кражи паролей и взлома по меньшей мере 45 американских компаний, благодаря чему была похищена внутренняя информация и криптовалюта. К моменту ареста он контролировал $27 миллионов в криптовалюте.

Имя задержанного и название возглавляемой им группы хакеров пока не раскрывают, а ФБР воздерживается от комментариев. По данным TechCrunch, арестованный, вероятно, ответственен за кибератаки на компанию Twilio в 2022 году. В этих атаках группа, ставшая известной как «0ktapus», дважды взломала систему компании, занимающейся услугами звонков и обмена сообщениями. В течение нескольких месяцев информация о паролях более 10 000 сотрудников была похищена и использована для вторжения в сеть клиентов Twilio.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский
Запад поднимает ставки
Запад поднимает ставки Виталий Портников
Пример Эстонии: почему нейтралитет — не для Беларуси
Пример Эстонии: почему нейтралитет — не для Беларуси Сильвер Лойт
Оба хуже
Оба хуже Ирина Халип