В Минске двухлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа 6 18.06.2024, 21:42

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Ребенок госпитализирован.

В Минске мальчик выпал из окна четвертого этажа. Ребенок жив, он в больнице, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Вечером 18 июня двухлетний мальчик находился в комнате с открытым окном. Ребенок взобрался на стул и залез на письменный стол, пристроенный к подоконнику. После чего, облокотившись на москитную сетку, выпал вместе с ней из окна четвертого этажа.

Ребенок госпитализирован.

Мальчик находился в комнате с членами семьи. Трагедия произошла, когда ребенок остался без внимания буквально на минуту.

«Стоит отметить, что окно было оснащено дополнительным блокирующим устройством, но оно не использовалось по назначению», — отметили в СК.

По данному факту проводится проверка.