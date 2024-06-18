Белоруске разрешили выступать за Польшу на Олимпиаде в Париже 18.06.2024, 22:01

Мария Жодик

Мария Жодик представит Польшу в прыжках в высоту.

Белорусская прыгунья в высоту Мария Жодик будет представлять Польшу на Олимпийских играх в Париже. Такое решение приняла Международная ассоциация легкоатлетических федераций World Athletics, пишет Most.

В 2024 году Жодик установила личный рекорд, взяв планку 1,97 метра, и тем самым выполнила олимпийский норматив. 20 марта Польский союз легкой атлетики объявил, что президент Анджей Дуда предоставил спортсменке польское гражданство.

В 2021 году Жодик завоевала право выступать на Олимпиаде в Токио от Беларуси, однако функционеры Белорусской федерации легкой атлетики не обеспечили процедуру прохождения ей допинг-тестов в сроки, установленные международной федерацией. Поэтому на Олимпиаду она не поехала.

В 2020 году Мария Жодик подписывала открытое письмо спортсменов, в котором осуждались факты фальсификации выборов в Беларуси, а также насилие со стороны силовиков. Также спортсменка осудила войну России против Украины.

С 2022 года Мария живет и тренируется в польском Белостоке.