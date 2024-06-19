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ВСУ «зачищают» от оккупантов Глубокое и Лукьянцы

  • 19.06.2024, 7:33
ВСУ «зачищают» от оккупантов Глубокое и Лукьянцы

Украинцы пошли в наступление под Харьковом.

Украинские бойцы имеют успехи на Харьковском направлении, передает focus.ua. Сразу несколько Telegram-каналов сообщают, что ВСУ «зачищают» населенные пункты Глубокое и Лукьянцы. Но напряженная ситуация сохраняется в Волчанске, сообщает Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке.

«На Харьковщине продолжаются завершающие бои по зачистке Глыбоко и Лукьянцев, ситуация еще не ясна, говорить что-то конкретное можно будет когда ребята окончательно смогут закрепиться, однако это вопрос ближайших дней», — пишет лейтенант Вооруженных Сил Украины под позывным «Алекс».

Также об успехах ВСУ на этом направлении сообщают еще несколько Telegram-каналов, но без подробностей.

Также все они сообщают о тяжелой ситуации на Волчанском направлении, где, как прогнозируют авторы постов, враг будет привлекать резервы. Так офицер «Алекс» опровергает информацию об окружении 71-й ОЕБр, о котором писали пропагандистские росСМИ. И подтверждает, что бои в жилой застройке продолжаются.

В Генштабе ВСУ сообщают, что самой горячей остается ситуация на Покровском направлении. Предварительно, потери агрессора за сегодня на этом направлении составили примерно 180 оккупантов убитыми и ранеными. С начала суток произошло 113 боевых столкновений. Четыре атаки на Волчанск ВСУ отбили, еще два боестолкновения продолжаются.

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