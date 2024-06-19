«Чувствую себя Пригожиным» 1 19.06.2024, 7:40

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Украинский комбат рассказал о процессе мобилизации заключенных.

Для того, чтобы попасть в 3-ю штурмовую бригаду надо иметь мотивацию, подходить по состоянию здоровья, а также иметь статью, которая позволяет служить в армии. Об этом в интервью «Украинской правде» сказал 34-летний черкащанин, командир Второго батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук.

По его словам, из заключенных могут получиться хорошие бойцы, в частности, штурмовики, но так же он не исключает, что могут быть случаи самовольного оставления части, как показывает опыт в других странах.

«Будут СЗЧ, 100% будут. Например, в Азербайджане происходило нечто подобное с заключенными. Там выпустили всех желающих, дали им по автомату, по 3-4 магазина, и сказали через три дня прибыть в определенную точку. 80% прибыло, 20% пошли в СЗЧ. И здесь так же будет. Насколько бы тщательно я не пытался общаться с людьми, я понимаю, что будет процент неискренних. Кто просто хочет выйти из тюрьмы таким образом и сбежать. Это — правда», — говорит Дмитрий Кухарчук.

Он говорит, что в украинском постсоветском обществе есть очень большая часть людей в тюрьмах, которые не должны были бы там сидеть, но есть большая часть людей в гражданской жизни, которые должны были бы сидеть в тюрьме.

«Я приезжаю в тюрьму, выступаю перед желающими. Чувствую себя Пригожиным. И потом с каждым желающим я провожу личное собеседование. Узнаю о его состоянии здоровья, за что он сидит. Узнаю о его мотивации воевать. И потом на основании этих всех факторов я даю ему возможность заполнить анкету», — рассказывает комбат.

По его мнению, есть немало осужденных, которые боятся попасть в штрафбат, есть также такая категория, которая не против воевать, но хочет посмотреть, что будет с первыми и тогда уже будет принимать решение.

«Очень боятся, что для них будут создавать специальные подразделения, в которых их просто будут стирать», — говорит Кухарчук.

Он отмечает, что у них была подобная история с мобилизованными, которые попали в добровольческие подразделения, и было большое опасение, что они с недостаточной мотивацией будут воевать.

«Но эти люди показали себя в некоторых случаях даже намного лучше. Потому что они поняли, что попадают в среду, где их ценят, где их любят. Они попадают в семью. Семья их принимает, и они пытаются доказать, что они достойны быть частью семьи. Я уверен, что та же история будет с заключенными. Если мы возьмем по 1-2 человека на отделение, по 5-6 человек на взвод, интегрируем их, покажем, что вы — наравне со всеми, но не подведите нас, я уверен, что большинство из них не подведут», — выразил надежду комбат Второго батальона 3-й ОШБр.

Он добавил, что бригада уже получила более тысячи анкет, а все бойцы проходят обязательный курс обучения перед отправкой на фронт.

«Все-таки государство должно пересмотреть свое отношение к себе, к своим гражданам, поменять полностью подходы. Ну и должны произойти изменения, которые, как причинно-следственная связь, могут повлечь ментальные изменения. И тогда не надо будет искать мобилизационный ресурс — он сам по себе будет найден. Если этого не произойдет, если никакие выводы не будут сделаны, работа над ошибками не будет проведена, мы проиграем эту войну», — резюмировал Дмитрий Кухарчук.