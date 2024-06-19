«Если Кадыров не понял, то в будущем он может чего-то не пережить» 19.06.2024, 7:49

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В России началась атака на главу Чечни.

Российские СМИ вдруг сообщили о том, что началась атака на главу Чечни Рамзана Кадырова, более того, отмечается, что эта ситуация может стать для Кадырова смертельной.

В частности, в сообщении российского пропагандистского ресурса, приближенного к Кремлю, говорится, что фильм о главе Чечни, вышедший накануне, в полной мере подтверждает то, о чем ресурс писал ранее.

Как отмечает «Кремлевская табакерка», Кадырова начали атаковать чужими руками, о чем пишет Диалог.UA.

В сообщении ресурса отмечается, что они не намерены комментировать, кто и зачем устраивает данную атаку, однако намерены процитировать слова своего источника в администрации президента России: «Надеюсь, Рамзан Ахматович все понял. Непубличные сигналы он тоже получил. Если же не понял, то может произойти что-то такое, чего он может и не пережить».

Ресурс добавил, что говорить больше об этом источник не захотел.