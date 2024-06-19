Атака «Шахедов» на Львов: под городом раздался взрыв

Атака «Шахедов» на Львов: под городом раздался взрыв1
- 19.06.2024, 7:58
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Повреждены многоэтажки.
В селе Малехов Львовского района в результате попадания из-за российской воздушной атаки с применением дронов-камикадзе были также повреждены многоэтажки, здания в частном секторе и офисное помещение, где и получил ранения мужчина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Львовского городского головы Андрея Садового.
Он уточнил, что в жилом многоэтажном здании были выбиты 20 окон.
«Повреждено офисное помещение. Здесь госпитализировали охранника, о котором писали выше. Состояние средней тяжести», - рассказал Садовый.
Кроме того, добавил львовский мэр, в частном секторе были выбиты окна в 5 домах.
Садовый также обнародовал фото последствий ночной вражеской атаки.