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Атака «Шахедов» на Львов: под городом раздался взрыв

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  • 19.06.2024, 7:58
  • 4,140
Атака «Шахедов» на Львов: под городом раздался взрыв

Повреждены многоэтажки.

В селе Малехов Львовского района в результате попадания из-за российской воздушной атаки с применением дронов-камикадзе были также повреждены многоэтажки, здания в частном секторе и офисное помещение, где и получил ранения мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Львовского городского головы Андрея Садового.

Он уточнил, что в жилом многоэтажном здании были выбиты 20 окон.

«Повреждено офисное помещение. Здесь госпитализировали охранника, о котором писали выше. Состояние средней тяжести», - рассказал Садовый.

Кроме того, добавил львовский мэр, в частном секторе были выбиты окна в 5 домах.

Садовый также обнародовал фото последствий ночной вражеской атаки.

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