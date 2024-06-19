«С такой ценой она там пятилетку лежать будет» 1 19.06.2024, 8:02

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Белорусов поразила цена на рыбу в минском супермаркете.

Житель Минска поделился в ТикТоке видеороликом, в котором продемонстрировал цену вяленой корюшки в одной из популярных торговых сетей. Оказалось, что за кило такой рыбы придется выложить аж 165 белорусских рублей, заметил Telegraf.news. И это по акции.

Сверхдорогую корюшку мужчина приметил в одном из магазинов торговой сети «Корона».

Судя по информации на ценнике, цена в 165 рублей — акционная. А без учета скидки килограмм вяленой корюшки с икрой из России обошелся бы вообще в 199,95 рубля.

«Откуда такая цена на эту рыбу? Это же не какой-то там осетр, тунец или марлин. Почему она стоит таких денег, кто знает?», — задался вопросом автор видеоролика.

Многие пользователи соцсети разделили недоумение автора, притом некоторые шутили, а другие возмущались.

«С Сахалина до Минска на такси ехала», — пошутил один комментатор, а другой добавил: «Притом каждая на отдельном такси».

«Я в шоке. Краб камчатский стоит 99,99 рублей. А тут…», — возмутился другой пользователь.

Некоторые комментаторы сослались на политику магазина. Мол, в «Короне» всегда большая наценка. Кто-то предположил, что ее непросто добывать. Нашлись и те, кто посчитал такую цену оправданной.

«Это дальневосточная корюшка, а не ваша обычная по 5см. Она большая и икорная. По вкусу я лучше вяленой рыбы не ел! Но главное чтобы она была не пересушена и не лежала пол года», — написал один комментатор, на что с ним не согласились, мол, «с такой ценой она там пятилетку лежать будет»

Некоторые комментаторы привели цену на этот вид рыбы в различных сетевых магазинах.

«В Светофоре 6,99 за кг мороженой», — заметил один комментатор. Другой в «Гиппо» видел корюшку холодного копчения по 26 руб за килограмм. «Кило свежемороженой корюшки а интернет-магазине стоит 25 рублей. Остальное взяли «за повялить», — заявил еще один.

К слову, килограмм именно вяленой корюшки с икрой стоит достаточно дорого и в других магазинах. Так, например, на сайте Beluga. by за килограмм вяленой дальневосточной корюшки с икрой просят 85 рублей. Но купить такую рыбу без икры можно гораздо дешевле. Так, в e-доставке кило неразделанной сушено-вяленной корюшки обойдётся в 34,95 рубля.