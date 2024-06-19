Позор для Путина 19.06.2024, 8:07

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«Непотопляемый авианосец» Крым становится бесполезным для плавания.

Оккупированный еще в 2014 году полуостров Крым является «непотопляемым авианосцем» для главы Кремля Владимира Путина. Однако он начинает выглядеть непригодным «для плавания». Об этом в своей статье для The Telegraph написал бывший офицер Королевского флота Великобритании Том Шарп.

По его словам, Крым снабжают четыре основные артерии. Это Керченский автомобильный и железнодорожный мосты, а также два парома. Кроме того, на севере, на оккупированной части юга Украины, находится железная дорога, а также автомобильные трассы. Перебив эти артерии можно оставить Крым без оружия и продовольствия.

Шарп отметил, что видов оружия, которые Украина может применить для атаки на Крымский мост, становится больше. К примеру, был презентован УСВ «Сталкер 5.0». Также остаются в распоряжении Сил обороны дроны Magura V5 и Magura.

По словам эксперта, без подробных планов моста никто не может с уверенностью предсказать, какая полезная нагрузка приведет к разрушению пролета моста. Однако тысяча килограммов взрывчатки, запущенная с высокой точностью, нанесет огромный ущерб. Украина может делать это раз за разом, пока не добьется успеха.

В статье говорится, что Россия знает, что атаки будут происходить, а потому пытается защитить Крымский мост с помощью барж. Это защита грубая. Ее нужно сломать лишь раз. Давление дронами и ATACMS усиливается. Так, паромы повреждены, а железная дорога на севере остается открытой.

Эксперт отметил, что в данном случае речь идет не о возвращении Крыма, а о том, чтобы сделать его бесполезным как оперативный узел. Более того, Вооруженные силы Украины уже продемонстрировали, что они могут проводить одновременные атаки с суши и моря, а также обладают способностью атаковать этот мост.

По словам Шарпа, «задушить» Крым — то, к чему стоит стремиться. Для России это будет очень дорого и позорно. Путин знает это, а потому пытается помешать планам Украины. Даже в ущерб другим направлениям на фронте.