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Россиянин превратил знакомого в «путевку» на войну

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  • 19.06.2024, 8:17
  • 7,012
Россиянин превратил знакомого в «путевку» на войну

Детали безумной истории.

Житель Томской области РФ выстрелил в своего знакомого из ружья, чтобы попасть в тюрьму и отправиться на войну против Украины.

Как сообщает российский Telegram-канал Astra, Алексей Орлов хотел подписать контракт с Министерством обороны, однако ему отказывали из-за отсутствия прописки. В начале года он выстрелил в своего знакомого из ружья, заявив, что тот будет его «билетом на «СВО».

На суде Орлов признал вину, сказав, что «выстрелил бы точнее», если бы был трезв. Его признали виновным в угрозе убийством и причинении вреда средней тяжести, однако смягчили приговор из-за его желания отправиться на войну.

Россиянин получил два года условного заключения, недавно он опубликовал в сети фотографию в военной форме оккупационной армии РФ.

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