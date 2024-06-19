Руки жал Васильич 10 Телеграм-канал «СерпомПо»

19.06.2024, 8:28

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Специально заготовленный для таких вот «встреч».

Вот он Путин какой! 6 часов 51 минут по дороге к Киму провел в Якутске, а успел «незапланированно» к народу выйти.

Народ, конечно, ликовал, обещал больше никогда не мыть рук, которых коснулась путинская длань. И вообще, если б не охрана разобрал бы кремлевскую «звезду» на сувениры.

Мы вот думаем, это реально Путин был? Или руки жал Васильич, специально заготовленный для таких вот «незапланированных» встреч?

А то Путин в Кремле к послам близко подойти боится, а тут смело братается с неизвестным людом. И это после недавних покушений на губернатора Мурманской области Чибиса, премьер-министра Словакии Фицо, странной авиакатастрофы, в которой погиб президент Ирана Раиси, нападения на премьера Дании Фредериксен.

Вы серьезно верите в неслыханную отвагу Путина?

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