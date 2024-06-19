закрыть
19 июня 2024, среда, 9:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Обнаружено самое оригинальное американское авто 90-х в новом состоянии

1
  • 19.06.2024, 8:37
  • 2,418
Обнаружено самое оригинальное американское авто 90-х в новом состоянии

Кабриолет прекрасно сохранился.

В США нашли идеально сохранившийся Plymouth Prowler 1999 года. Редкий спорткар за 25 лет проехал всего 3100 км. Об этом сообщается на сайте Autoevolution.

Кабриолет Plymouth Prowler прекрасно сохранился и не требует затрат на ремонт. У него родные лакокрасочное покрытие и шины, да и салон в хорошем состоянии.

Plymouth Prowler — редкая и оригинальная модель, которая сейчас ценится коллекционерами. Всего с 1997 по 2002 год изготовлено всего 11 702 таких кабриолета.

Дизайн Plymouth Prowler выполнен в духе хот-родов — модифицированных авто 1930-х годов. У него длинный узкий капот и открытые передние колеса.

Двухместный спорткар Plymouth Prowler оснащен 3,5-литровым V6 мощностью 253 л. с. и 4-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,3 с и развить 237 км/ч.

Теперь эту капсулу времени выставили на продажу по цене 38 тыс. долларов. Авто оснащено бесключевым доступом, кондиционером, круиз-контролем и CD-чейнджером, а его салон обшит кожей.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский
Запад поднимает ставки
Запад поднимает ставки Виталий Портников
Пример Эстонии: почему нейтралитет — не для Беларуси
Пример Эстонии: почему нейтралитет — не для Беларуси Сильвер Лойт
Оба хуже
Оба хуже Ирина Халип