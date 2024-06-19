Обнаружено самое оригинальное американское авто 90-х в новом состоянии 1 19.06.2024, 8:37

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Кабриолет прекрасно сохранился.

В США нашли идеально сохранившийся Plymouth Prowler 1999 года. Редкий спорткар за 25 лет проехал всего 3100 км. Об этом сообщается на сайте Autoevolution.

Кабриолет Plymouth Prowler прекрасно сохранился и не требует затрат на ремонт. У него родные лакокрасочное покрытие и шины, да и салон в хорошем состоянии.

Plymouth Prowler — редкая и оригинальная модель, которая сейчас ценится коллекционерами. Всего с 1997 по 2002 год изготовлено всего 11 702 таких кабриолета.

Дизайн Plymouth Prowler выполнен в духе хот-родов — модифицированных авто 1930-х годов. У него длинный узкий капот и открытые передние колеса.

Двухместный спорткар Plymouth Prowler оснащен 3,5-литровым V6 мощностью 253 л. с. и 4-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,3 с и развить 237 км/ч.

Теперь эту капсулу времени выставили на продажу по цене 38 тыс. долларов. Авто оснащено бесключевым доступом, кондиционером, круиз-контролем и CD-чейнджером, а его салон обшит кожей.