ISW: Киев нашел альтернативу ракетам ATACMS 19.06.2024, 8:48

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ВСУ провели уже две операции на территории РФ с использованием этого оружия.

Так как Белый дом пока не дает добро, чтобы Киев использовал против территории РФ дальнобойные ракеты типа ATACMS, Украина начала активно наносить удары модернизированными ракетами «Нептун».

Аналитики из Института изучения войны (ISW) решили проанализировать ситуацию вокруг недавних ударов Киева по территории РФ с помощью «Нептунов».

Еще 31 мая в Генштабе Украины заявили о том, что удар по НПЗ возле порта Кавказ в Краснодарском крае был нанесен ракетой «Нептун».

Экс-заместитель начштаба ВМС Украины Андрей Рыженко подчеркнул, что Киев впервые применил ракеты «Нептун» против наземной цели.

Вчера был нанесен удар по НПЗ в районе поселка Чушка также с помощью «Нептуна». Обе цели находятся примерно в 250 км от линии фронта. При этом радиус действия ATACMS составляет 300 км.

Впервые Киев применил против морской цели ракеты «Нептун» в апреле 2022 года. После этого начался процесс их модернизации, чтобы можно было наносить удары и по наземным целям.

Этот процесс занял два года, но результат уже налицо. Аналитики из ISW все же считают, что Вашингтон должен дать добро Киеву на использование ATACMS против законных военных целей на территории РФ.