«Когда получил 10 за контрольную по математике, учитель мне аплодировал» 19.06.2024, 9:28

Старшеклассник из Беларуси рассказал об учебе в Нидерландах.

«В моем классе все нидерландцы и две англичанки», — говорит Никита (имя изменено). Никите 16 лет. Более двух лет назад его родители вынуждены были уехать из Беларуси — новую жизнь они строят в Нидерландах. Молодой человек рассказал «Салідарнасці» об образовании в этой стране.

«Из европейцев в языковой школе со мной учились только болгары»

В Нидерландах есть частные дорогие школы и есть бесплатные государственные, говорит Никита. В школу дети в этой стране идут в четыре года. Максимум до пяти лет каждый ребенок должен начать образование, иначе к семье могут даже применить взыскания.

До двенадцати лет дети учатся в начальной школе, а для того, чтобы перейти дальше, сдают национальное тестирование, своими заданиями напоминающее тест на IQ.

В зависимости от результатов теста, в средней и старшей школе учеников распределяют по классам трех уровней: MAVO (подготовительное среднее образование, которое длится 4 года), HAVO (общее среднее или предуниверситетское образование длительностью 5 лет) и VWO (предуниверситетское образование длительностью 6 лет).

Никита оказался в новой стране в 14 лет. Ему также впоследствии пришлось сдавать национальное тестирование, в результате которого он попал на высший уровень — VWO.

Однако до этого белоруса, как и всех остальных мигрантов, направили в языковую школу.

— Это бесплатная государственная школа, где дети и подростки из разных стран изучают нидерландский язык. Я учился там 11 месяцев, периодически сдавал языковой экзамен, пока мой уровень не достиг В1.

Класс у нас был разновозрастной и многонациональный. Там были ребята из разных стран: Сирии, Турции, Эритреи, Уганды, Афганистана, Йемена, Ливии и других.

Из европейцев со мной учились только болгары. Позже началась война в Украине, и в школу стали приходить украинцы.

— Сложно было находиться в таком многонациональном коллективе?

— Как ни странно, у меня не было проблем в этой школе ни с учениками, ни с учителями. Последних могу отметить особо, они очень старались, чтобы все дети чувствовали себя комфортно.

С одноклассниками мы общались в основном по поводу предметов, которые изучали. Поскольку даже английский знали не все, говорить приходилось на нидерландском. Это было тем, что нас объединяло.

У самых многочисленных этнических групп были ассистенты, которые помогали им коммуницировать и учиться.

У меня в языковой школе ассистента не было, видимо, потому что я долгое время был единственным из нашего региона.

В Нидерланды я приехал с базовым английским, так сказать, на уровне белорусского образования. Грамматика нидерландского языка мне показалась похожей на английскую, но более сложной.

— Переходя в общеобразовательную школу, ты сдал тесты на самый крутой уровень, но сам решил идти на уровень ниже. Почему?

— Мой результат действительно соответствовал уровню VWO, но я захотел сначала лучше освоиться в школе на более легком уровне и пошел на HAVO.

Причем для мягкой адаптации первые два месяца учился два дня в языковой школе и три дня — в обычной.

Большая часть работы и в школе, и дома у нидерландцев выполняется онлайн. Для некоторых предметов у нас учебников нет вообще. Отмечу, что во всех трех типах классов предметы могут быть одинаковыми, только изучаются они на разном уровне.

Также все ученики старшей школы выбирают себе одно из четырех направлений — техническое, лингвистическое, искусство, биология-химия. На каждом направлении есть обязательные предметы и несколько — на выбор.

Кстати, не все дети попадают в среднюю общеобразовательную школу. Тех, у кого результат тестирования очень низкий, отправляют в специализированное заведение.

«Пока не загуглил учителю по географии «Беларусь», он не понимал, откуда я»

Проучившись пару месяцев на среднем уровне, Никита все-таки перешел на высший, выбрав техническое направление.

— В дальнейшем я собираюсь поступать в технический университет, — делится планами старшеклассник. — Система оценок в Нидерландах — десятибалльная, но она очень отличается от белорусской. Знания оценивают буквально до дробей по специальной таблице.

То есть можно получить отметку, например, 8,7 или 9,4 балла. Так точно высчитывать помогает тестовая система заданий. За устные ответы оценки ставят редко. В основном мы пишем на оценки контрольные работы или делаем презентации.

Поскольку оценивают настолько скрупулезно, высший балл — 10 — почти никто никогда не получает.

— А тебе удавалось?

— Один раз я получил 10 за контрольную по математике, так учитель мне аплодировал, потому что это редко бывает.

Вообще, у меня высокие оценки по математике, я учил ее на повышенном уровне еще в Беларуси. Хорошо идут физика, химия, история. Получаю в среднем 8,7−9 баллов.

Когда получаешь оценку ниже 5,5 балла, предмет нужно пересдавать. Если снова пересдашь на низкий балл, переведут в класс на уровень ниже.

— Как ты себя чувствуешь среди нидерландцев? Были ли сложности в адаптации?

— Поначалу было немного еще на предыдущем уровне. Тогда классный руководитель выступал в роли ментора, он все время пытался найти мне какую-то группу ребят со схожими интересами.

Также назначили ученика, который отвечал за мою интеграцию в класс. Я мог обращаться к нему по разным вопросам. Но в конце концов я все-таки сам себе нашел друзей из другого класса.

В этой школе у меня тоже появился куратор, с которым иногда можно обсудить что-то непонятное. У меня, как у неносителя языка, есть право на несколько минут дольше делать письменные работы.

Нидерландцы в принципе по менталитету и культуре поведения похожи на нас, поэтому больших трудностей в общении у меня нет.

Помогает и большая внеклассная работа. Здесь очень много разных активностей, мы постоянно ходим то на барбекю, то кататься на коньках, то играть в лазертаг, то в парк аттракционов.

Но особенно мне нравятся поездки — и по Нидерландам, и по другим странам. Например, мы ездили по маршруту Люксембург — Бельгия — Германия. Это было здорово.

Поездка стоила 325 евро, но по здешним меркам это недорого. Однако есть и много бюджетных или даже бесплатных поездок.

Ученикам, родители которых не могут что-то оплатить, все оплатит школа. Причем интересный момент: ситуацию нужно объяснить директору, он решит вопрос с выделением денег, и о вашей проблеме больше никто не узнает — ни учителя, ни ученики.

К сожалению, о Беларуси не знают не только ученики, но и учителя. Даже учитель географии однажды спросил у меня, из какой я страны. Отвечаю: «Беларусь». Он переспрашивает: «Болгария?». Пока я ему не загуглил и не показал, он не понимал, о чем я. А потом говорит, мол, это же Wit-Rusland, то есть «Белая Россия».

На самом деле я уже слышал, как в Нидерландах нашу страну называют Belarus. Но в моей школе это еще не запомнили. Хотя на том же уроке географии как-то повесили карту, и там было написано именно «Belarus».

То есть все видели эту карту, просто у них не было повода интересоваться нашей страной.

«За списанную домашнюю работу одноклассника наказали дополнительным восьмым уроком на целую неделю»

Обучение в государственных школах бесплатное, говорит Никита. Деньги собирают только на те самые развлечения для детей. Но главный плюс нидерландской школы даже не в этом.

— Мне очень нравятся здесь учителя, — признается собеседник. — Они будто стараются стать нашими друзьями. Допустим, в той же поездке, которая уже организована и с программой, все равно постоянно будут придумывать что-то, например, объявят какой-нибудь конкурс на лучшую фотографию, которым все сразу увлекутся.

Вообще, такое впечатление, что им самим интересно с нами. Они внимательны к твоим проблемам. Только обратись — и учитель будет объяснять во время урока лично тебе столько, сколько потребуется.

В Беларуси учителя все-таки были разные. Их отношение к ученикам очень зависело от настроения или еще чего-то. Были такие, которых вообще весь класс просто боялся, там уже даже не стоял вопрос понять предмет, главное, чтобы тебя не заметили.

Здесь учителя никогда не повышают голос. Никогда!

— А как же они тогда усмиряют класс подростков?

— У них есть система наказаний. Например, если человек раздражает класс, ему делают первое предупреждение. За второе уже назначается штрафная работа, допустим, переписать весь параграф.

А за третье ученика могут выгнать из класса. Такие случаи обязательно фиксируются, и когда количество замечаний превышает допустимое, могут, как и за неуспеваемость, перевести на уровень ниже.

Очень строго наказывают за списывание. Когда один мой одноклассник списал домашнюю работу по математике из решебника, его наказали дополнительным восьмым уроком на целую неделю.

Также серьезное нарушение — если в поездке увидят, что употребляешь спиртное. Для такого ученика поездка прекратится в тот же момент, его просто высадят и сообщат родителям. И больше его не возьмут ни в одно путешествие.

— А есть в старшей школе в Нидерландах такая проблема, как курение?

— Вообще курение, в том числе и марихуаны, здесь — это стереотип. Сами нидерландцы практически не курят.

В общеобразовательной школе из здания до окончания уроков выходить нельзя. И при мне здесь не было случаев, чтобы кто-то попытался закурить. Даже не представляю, что за это было бы.

«Подработать успеваю 6−8 часов в неделю, получаю 5,5 евро в час»

В Нидерландах, рассказывает Никита, довольно высокие цены. Они соответствуют уровню доходов. Средняя зарплата составляет 3000−3500 евро, минимальная — 1900 евро. Соответственно, дорого стоят и продукты.

— Питание в школах здесь платное. Но цены в школьной столовой еще выше, чем в магазинах. Например, бутерброд стоит 2,5 евро, булочка с сосиской даже по акционной цене — 1,5 евро.

В магазинах все это дешевле, поэтому я приношу ссобойки. Однако их берут не все. Зависит от того, есть ли у ученика подработка или нет.

Здесь так принято: подростки покупают себе что-то не за карманные деньги от родителей, а за те, которые зарабатывают сами.

Я тоже начал подрабатывать еще в языковой школе. Разносил газеты. Раз в неделю приезжала машина с почтой, ее нужно было доставить в каждый дом по всему району. Работал по 4−5 часов и получал 18 евро за смену. В месяц у меня выходило где-то 80 евро.

Через год я сменил работу и теперь работаю официантом-курьером в китайском кафе. Подработать успеваю 6−8 часов в неделю, потому что учусь с 8.30 до 14−15 часов.

Кстати, уроки у нас длятся по 50 минут и есть всего две перемены за день по 20 и 30 минут. Бывает, что без перерыва идут сразу три урока. Это, конечно, тяжеловато. Но поскольку домашнюю работу практически все успевают делать во время уроков, то после школы остается время на работу.

— Сложная ли у тебя сейчас работа и сколько ты зарабатываешь?

— Занятость в принципе сильно зависит от работодателя, кто что будет требовать. Получаю сейчас 5,5 евро в час, плюс нечасто, но бывают чаевые.

Свои деньги я не тратил, а собирал на электровелосипед. Конечно, мне доложили родители, потому что он стоит 1800 евро, но приятно, что и мой вклад есть.

Велосипед я купил с расчетом, что буду ездить на нем впоследствии в университет. Теперь я коплю деньги на обучение в автошколе. Здесь это тоже стоит дорого — 3000 евро.

— Вообще жизнь в Нидерландах тебе нравится?

— Очень нравится! Да, на первый взгляд может показаться, что это достаточно дорогая страна. Но если получить хорошее образование, то и зарплата будет высокая.

Минимальная зарплата для сотрудника в возрасте от 21 года сейчас составляет больше 13 евро в час. А для тех, кто имеет низкий достаток, здесь очень хорошая социальная защита.