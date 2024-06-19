«Впервые за всю войну было немного жаль россиян» 2 19.06.2024, 9:54

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Свидетельство украинского офицера, вернувшегося из Волчанска.

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий в интервью для YouTube-канала «Сейчас» спрогнозировал локальное контрнаступление Украины на Харьковщине.

«Это вполне ожидаемо, правда, с достаточно скромной целью – отбросить россиян за «поребрик». К сожалению, на этом пока все. Но даже не потому, что сил на большее у нас не хватит, а потому что переходить российскую границу большими частями союзники нам пока не разрешили. Но это только пока», – заявил военный эксперт.

Кроме того, Дикий поделился со зрителями интересной информацией касательно состояния российской армии в Волчанске, сославшись на слова боевого офицера, который прибыл в тыл после месяца боев на Харьковщине.

«Сам факт, что он вернулся, мне уже многое сказал. Это командир одного из подразделений, которыми затыкают дыры, когда где-то очень горит. Но там уже все догорело и идет обычная война. Так вот, он сказал неожиданно приятные для меня вещи», – заинтриговал ветеран.

Оказывается, командир сообщил коллеге, что впервые за всю войну ему было немного жаль россиян, потому что они там все «зеленые», прибывшие прямо из учебки. Для многих из них первое сражение оказалось последним.

При этом боевой офицер сравнил сегодняшний российский контингент на Харьковщине с той силой, которая шла в 2022 году. Если два года назад это были хорошо обученные люди, которым дали неправильные разведданные, то этим же какие данные ни давай, ничего не поможет, так как они впервые в жизни взяли в руки калаш (автомат Калашникова – ред.).

«И это тоже к вопросу о том, так ли бесконечны в России резервы. Мы же видим, как деградирует их армия. Скорее всего, на Харьковщине шли свежие 300 тысяч, набор которых в марте объявил Шойгу. Да, физически набрать «мясо» они еще способны, но качество уже совершенно не то. И техники было в десять раз меньше, чем в 2022 году», – сказал Дикий.