закрыть
19 июня 2024, среда, 11:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Смолевичах местный молокозавод мог слить прокисшее молоко в реку

2
  • 19.06.2024, 9:57
  • 1,776
В Смолевичах местный молокозавод мог слить прокисшее молоко в реку

Местные жители просят проверить предприятие.

Жители Смолевич опубликовали петицию с просьбой проверить местный молокозавод, который мог слить прокисшее молоко в реку Плиса. В обращении они называют две даты, когда в реку могли сливаться отходы производства — 8 и 17 июня.

Слив отходов молочного производства в реки и водоемы может нанести серьезный ущерб природе: увеличивается кислотность воды и из-за большого количества органики уменьшается уровень кислорода. Это способно убить все живое.

В этом году фиксировались многочисленные случаи, когда в Плисе массово дохла рыба.

В связи с этим неравнодушные граждане требуют прекратить загрязнение Плисы, привлечь к ответственности виновных.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский
Запад поднимает ставки
Запад поднимает ставки Виталий Портников
Пример Эстонии: почему нейтралитет — не для Беларуси
Пример Эстонии: почему нейтралитет — не для Беларуси Сильвер Лойт
Оба хуже
Оба хуже Ирина Халип