В Смолевичах местный молокозавод мог слить прокисшее молоко в реку 2 19.06.2024, 9:57

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Местные жители просят проверить предприятие.

Жители Смолевич опубликовали петицию с просьбой проверить местный молокозавод, который мог слить прокисшее молоко в реку Плиса. В обращении они называют две даты, когда в реку могли сливаться отходы производства — 8 и 17 июня.

Слив отходов молочного производства в реки и водоемы может нанести серьезный ущерб природе: увеличивается кислотность воды и из-за большого количества органики уменьшается уровень кислорода. Это способно убить все живое.

В этом году фиксировались многочисленные случаи, когда в Плисе массово дохла рыба.

В связи с этим неравнодушные граждане требуют прекратить загрязнение Плисы, привлечь к ответственности виновных.