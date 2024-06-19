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В Чехии нашли мертвым руководителя компании, замешанной в скандале с закупкой боеприпасов для Украины

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  • 19.06.2024, 10:02
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В Чехии нашли мертвым руководителя компании, замешанной в скандале с закупкой боеприпасов для Украины

Вначале полиция сообщила о суициде.

В Чехии нашли мертвым председателя совета директоров кредитного союза PDZ Роберта Зеленко, который был замешан в деле о контракте на поставку вооружений между украинским Минобороны и компанией «Львовский арсенал».

Об этом сообщает NV.

Тело мужчины было обнаружено еще 8 июня. Накануне полиция объявила Зеленко в розыск: утром он отвез свою дочь в школу и исчез. «Учитывая то, что в последнее время пропавший имеет психологические проблемы и тревожные состояния, не исключается, что его жизни угрожает опасность», - отмечали в полиции 7 июня.

Журналисты отмечают, что изначально в сообщении полиции говорилось о том, что пропавший мужчина «предположительно совершил самоубийство». Однако позже заявление было отредактировано «из уважения к семье покойного», а упоминание о суициде убрано.

Зеленка возглавлял PDZ, на счета которой компания WDG promet семьи хорватского торговца оружием Дзвинка Зубака получала средства от украинского Министерства обороны. Позже эти деньги были выведены из PDZ наличными.

В 2022 году WDG promet была задействована в двух контрактах по закупке боеприпасов для ВСУ: на 100 тысяч минометных мин и на 100 тысяч танковых выстрелов. По контракту о минах посредниками между Минобороны и WDG были словацкая компания Sevotech и украинская - Львовский арсенал. А контракт о танковых выстрелах между МОУ и WDG был заключен напрямую.

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