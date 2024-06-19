Обманутые обманщики 1 Сергей Ильченко, Newssky

19.06.2024, 10:06

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Сергей Ильченко

Россияне опять кинули китайцев.

Государственная компания из КНР Wuchan Zhongda Group Co., объем продаж которой в 2023 году составил $80 млрд, купила 2000 тонн рафинированной меди через российскую «Региональную металлургическую компанию» на ее металлургическом заводе. Правда, в сделке был нюанс: медь указали в накладных как более дешевый гранит, с целью слегка надуть российскую таможню и обойти санкции.В итоге медь исчезла, но и гранита китайцы не получили. Они не получили вообще ничего, и даже не обнаружили по указанному адресу ни «Региональной металлургической компании», ни ее завода. Об этой истории рассказал Bloomberg.

Впрочем, как удалось выяснить китайской делегации, направленной в Россию для поиска хотя бы чего-нибудь: меди, гранита, компании, завода, или хотя бы подписантов договора, 2000 тонн меди неясного происхождения все-таки существовали реально, а не только на бумаге. Они даже были вывезены под видом гранита из Петербурга в Турцию, где их продали другому покупателю, цинично показав в сторону Китая большой русско-турецкий кукиш. При этом, оснований для законных претензий у китайской компании нет, поскольку она сама нарушила закон. В итоге китайские менеджеры компании отказались от комментариев, а медь списали в убытки.

Немного копнув, журналисты Bloomberg обнаружили, что вывоз относительно дорогого сырья под видом более дешевого стал обычной практикой китайских компаний по всему миру, чем успешно пользуются мошенники. Так, торговый гигант Trafigura Group в прошлом году,при совершенно сходных обстоятельствах, был нагрет на более чем полмиллиарда долларов. Правда, в какой стране и на каком металле его нагрели Bloomberg не сообщает.

Что касается России, то потомки турецкоподданного Остапа Ибрагимовича Бендера, как оказалось, по-прежнему живут в ней, поддерживают тесные связи с исторической родиной, Турцией, прекрасно себя чувствуют и успешно разводят жуликоватых миллионеров. На сей раз китайских. В точности, как их предок когда-то развел на миллион Александра Ивановича Корейко.

Количество таких «сделок» теперь растет в геометрической прогрессии в силу потери рублем конвертируемости, с одной стороны, и нежеланием китайцев ввозить обратно юань (курс которого корректируется КПК) и разогревать у себя инфляцию.

Сергей Ильченко, Newssky