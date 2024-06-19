Как правильно выбрать спелый арбуз: фермер раскрыл секреты 19.06.2024, 10:09

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Есть несколько хитростей.

Большое количество людей при выборе арбуза опираются на народные методы. На арбузной ферме Leger and Son рассказали Simply recipes (перевод- УНИАН), как не прогадать с покупкой.

Представитель компании Джордан Картер говорит, что необходимо внимательно рассмотреть желтоватое пятно на арбузе, которое еще называют полевым или почвенным. Если арбуз спелый, то оно имеет бледный, кремовый или маслянисто-желтый цвет. А светло-зеленое или белое пятно свидетельствует о том, что он еще не созрел.

Также Картер советует оценить вес арбуза.

«Он должен быть тяжелым для своего размера, потому что арбузы на 92% состоят из воды. Если вы не уверены, возьмите другой арбуз такого же размера. Тот, что кажется тяжелее, скорее всего, более спелый», - добавляет мужчина.

По словам Картера, в известном многим методе, который заключается в том, чтобы постучать по арбузу, есть доля правды: «Спелый арбуз будет иметь глухой полый звук. Незрелый - более высокий и звонкий».

Есть и другие способы определять зрелость арбуза:

Обратите внимание на коричневые линии на боку растения, которые напоминают паутину. Хотя это научно не доказано, считается, что такие линии могут быть вызваны опылением. Соответственно, чем больше паутины - тем слаще арбуз.

В Колледже пищевых, сельскохозяйственных и экологических наук Университета штата Огайо советуют поцарапать корку арбуза ногтем. Если она легко снимается и вы видите бело-зеленый цвет, то арбуз спелый. На неспелом останется лишь вмятина и темная линия.

Картер советует покупать арбузы в сезон - примерно с апреля по сентябрь, а также выбирать те, на которых нет значительных порезов и вмятин. После сбора урожая арбуз может храниться около трех-четырех недель.