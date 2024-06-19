Под удар РФ попал Научно-исследовательский институт во Львове 19.06.2024, 10:17

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Обломки БПЛА разрушили крышу, стены и перекрытие второго этажа.

Во Львове фиксируют последствия после атаки дронов РФ. В частности, в городе повреждено здание Научно-исследовательского института.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Львова Андрея Садового, Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

«Фиксуем еще одно разрушение в результате ночной атаки «шахедов». Научно-исследовательский институт во Львове», - написал он, показав фото.

Позже глава ОВА отметил, что обломки вражеских беспилотников во Львове действительно повредили административное здание Государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок.

«Обломки БПЛА разрушили крышу, стены и перекрытие 2 этажа ориентировочно на площади 800 квадратных метров», - добавил Козицкий.

Напомним, в ночь на 19 июня российские войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе. В частности, во Львовском районе из-за падения обломков дронов два человека были ранены.