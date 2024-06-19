В Минске продают квартиру с уникальным видом на Осмоловку 2 19.06.2024, 10:22

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Такой балкон — один в столице.

На Коммунистической на продажу на Realt выставили квартиру в сталинке, которая строилась для офицеров Белорусского военного округа. Но главная особенность этого жилья — балкон. Он единственный в центральной части дома и с него открывается классный вид на Осмоловку.

Этот четырехэтажный кирпичный находится Коммунистической, 7 — это на пересечении Коммунистической и Чичерина. Многие знают его из-за нахождения на первом этаже кафе «Гурман». Вот это место на карте:

Его построили в 1954 году для офицеров Белорусского военного округа. В 2018 году в здании прошел глобальный капремонт.

А сейчас тут на продажу выставили квартиру на четвертом этаже, окна которой выходят и на Коммунистическую, и на Чичерина. А еще в ней есть единственный в балкон в центральной части этого здания. С него открывается вот такой вид на Осмоловку:

Сама квартира двухкомнатная. Потолки — 2,92 метра. Площадь — 53,5 метра. У нее такая планировка:

Кухню в квартире хозяева совместили с гостиной. Выглядит это дело так:

Имеется в квартире также отдельная спальня и совмещенный санузел.

В объявлении сказано, что при ремонте использовались дорогие и качественные материалы. На полу в жилых комнатах уложена паркетная доска. В коридоре, санузле и кухне — испанская плитка.

— Ремонт производился с полной заменой всех внутренних коммуникаций, включая стояки канализации и водоснабжения. Выполнена дополнительная звукоизоляция перегородок с соседними квартирами, а также пола, — пишет автор.

Рядом с домом находится не только Осмоловка, но и Большой театр. До площади Победы — минут 10 пешком.

За квартиру просят 137 тысяч долларов. Метр выходит по 2561 доллара.