Сбежавший в Норвегию Медведев получил четыре месяца тюрьмы 3 19.06.2024, 10:27

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Андрей Медведев

Экс-вагнеровец напал на бармена и свою девушку.

Россиянин Андрей Медведев, который служил в ЧВК Вагнера и сбежал в Норвегию зимой 2023 года, получил 120 дней лишения свободы за нападение на бармена и избиение своей девушки. Решение вынес окружной суд Вестфолда 14 июня, пишет Barents Observer.

По данным из судебного решения, преступления были совершены 19 ноября 2023 года. Тогда Медведев отдыхал в пабе в Ставерне, где у него возник конфликт с сотрудником заведения, который отказался ему продать две дополнительные порции алкоголя. Тогда бывший вагнеровец вывел бармена на улицу, схватил его за рубашку и кинул в лицо монеты из чашки для мелочи.

В ту же ночь, по данным из судебного приговора, Медведев избил свою девушку. Ее отправили в больницу, а Медведева задержала полиция. Врачи диагностировали у девушки гематомы, укусы, мелкие кровоизлияния в глазу.

Сам Медведев опровергает данные суда, заявив, что девушка «сама себя избила». Позже она также отказалась от своих показаний, однако это противоречит тому, что видели и слышали свидетели, пишет Barents Observer.

Медведев нелегально пересек российско-норвежскую границу зимой 2023 года в районе долины Пасвик в Финнмарке, 23 января 2023-го стало известно, что его задержали. Медведев попросил политического убежища и заявил, что готов рассказать о преступлениях, которые совершала ЧВК Вагнера.