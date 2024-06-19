«Спрашивают обо всех визах» 1 19.06.2024, 10:36

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Сотрудников одного из учреждений образования попросили заполнить анкету.

Сотрудников одного из учреждений образования Беларуси попросили заполнить анкету с вопросами о визах и контактах за рубежом, пишет Deutsche Welle со ссылкой на образец опросника, который оказался в распоряжении редакции.

Выглядит, что опросник скопировали с анкеты для чиновников и сотрудников спецслужб, один из первых пунктов — «укажите форму допуска к государственным секретам».

В анкете нужно указать наличие иностранного гражданства или другого документа, который дает привилегии за границей, — например, карта поляка или грин-карта. Формально такие документы являются препятствием для государственной службы, по факту с 2021 года сотрудников всех госпредприятий под угрозой увольнения заставляют отказаться от таких документов. Спрашивают обо всех визах, которые человек пытался получить, и как проходило собеседование в посольстве. Кроме того, в анкете есть вопросы об учебе и работе за границей, о родственниках, которые живут за рубежом, в том числе о том, чем они занимаются, о контактах с любыми иностранцами, о том, проявляли ли они «повышенный интерес» к Беларуси или отдельным гражданам страны.

Также сотрудник государственного учреждения должен четко расписать последнюю поездку: цель, маршрут и места проживания, как пересекал границу, кто оплачивал поездку, с кем встречался, была ли слежка, обращался ли в полицию и другие госорганы, предлагалось ли сотрудничество с иностранными спецслужбами.

Как пояснил DW источник, предоставивший документ, неважно, какую должность занимает работник, как и то, что даже в теории он не может иметь доступ к госсекретам, — анкету должны заполнить все, кто ездил за рубеж.