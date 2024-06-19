Цугцванг Путина 1 Юрий Сиротюк

19.06.2024, 10:46

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Фото: Getty Images

Промахнувшийся Акела долго не живет.

93 страны мира приняли участие в инициированном Украиной Глобальном саммите мира, который в выходные прошел в Швейцарии. Это почти половина из 195 существующих стран мира. 80 участников подписали заключительное коммюнике в украинском варианте.

Соглашение поддержали еще 4 из 8 присутствовавших на мероприятии международных организаций. И это несмотря на яростное сопротивление, которое оказывал Кремль, несмотря на обезумевшую пропаганду, челночную дипломатию со льстивыми предложениями, перемешанными подкупом и угрозами. И здесь не стоит пытаться оценивать ситуацию сквозь призму вечной дилеммы полупустого или полуполного стакана.

Еще никогда Украина не собирала столь мощную коалицию в свою пользу. Коалиция, в которой на стороне Украины весь евроатлантический мир. Коалиции, которая показала, что у России и Китая нет монополии говорить от так называемого глобального юга. Более того, на стороне Украины выступили страны, номинально проявляющие интерес к участию в БРИКСе. И, несмотря на маленькую часть участников, не подписавших итогового коммюнике, преимущественно это не сделали страны, пытающиеся сыграть роль посредников в будущем мирном урегулировании, это тоже не позиция на стороне Путина, а скорее «в стороне».

Участники саммита четко обозначили ситуацию как войну России против Украины и подтвердили поддержку территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ, включая территориальные воды.

Саммит четко заявил, что Запорожская АЭС должна быть под полным суверенным контролем Украины, а какие-либо угрозы или использование ядерного оружия недопустимы.

Еще один удар в сторону Путина – требование саммита свободного судоходства и доступа к портам Черного и Азовского моря и неприемлемость нападений на гражданскую инфраструктуру и гражданские порты.

Саммит призывает провести обмен военнопленных и возвращение гражданских и детей в Украину. В целом саммит стал площадкой, на которой вырабатывалась консолидированная позиция согласно международному праву по предстоящим переговорам между участниками войны.

Накануне Путин в длиннейшем спиче в пустоту на собрании перед стульями, заполненными российскими дипломатами, пытался формировать другой полюс его видения мирных инициатив. Главной целью разглагольствования российского диктатора было, чтобы о нем не забыли. Забить информационное пространство его бравурными, а вместе с тем никчемными заявлениями, в очередной раз проехаться по мозгам западной аудитории, в конце концов, сыграть «у Чапаева» в шахматной партии, которую он проигрывает и каждый его следующий шаг лишь усугубляет его положение.

Несмотря на орвелевский набор аргументов, почему Украина должна отдать пятую часть своей территории без боя (и это при том, что на третий год войны взятие очередной посадки на Донбассе превращается в сверхтрудную задачу с огромными потерями) Путин буквально взывает о необходимости переговоров.

Его стратегическое положение ухудшается каждый день и не только снаружи страны. Западные санкции уже не медленно затягиваются, а избивают изо всех сил, а переведенная на военные рельсы экономика ведет страну к краху.

Постоянная болтовня Путина о демократическом выборе на Донбассе и право на референдумы об обособлении делают шатким его положение в 85 «старых» федеральных образованиях. Ибо если в российской демократии право на референдум имеют жители Донбасса, то, наверное, такое же право должны иметь, например, башкиры, татары, якуты, буряты и сотни других порабощенных Россией народов и покоренных территорий. Постоянная кажущаяся антиколониальная риторика одновременно подрывает позиции Путина и в постколониальных странах. Ведь как можно поддерживать страну, которая является чемпионом по количеству покоренных, порабощенных и колонизированных народов.

Намерение Путина сформировать другую крайность мирных предложений очевидно провалилось. После очередного введения санкций от него, как от чумного, отвращаются даже традиционные союзники.

Но еще большей проблемой для Путина стало то, что пытаясь торговать украинским будущим (запретом на вступление в НАТО или Евросоюз), он упустил как Украина обросла реальными союзниками ныне, заключив уже 17 двусторонних соглашений о безопасности. Не только с 14 европейскими странами, но и со США, Канадой и Японией. Эти соглашения насыщены реальным содержанием, реальной военной, экономической, дипломатической помощью и поддержкой Украины в достижении справедливого мира.

В условиях, когда переслать рубль за границу становится немыслимой задачей, а с осени из сложного программного обеспечения будут работать разве что деревянные счета собственного производства, китайский софт и пиратские демокопии, в длительных соглашениях с Украиной, рассчитанных по меньшей мере на десятилетие, речь идет не только о дипломатических фразы поддержки, а реальные танки, самолеты, боеприпасы, разведданные, поступающие прогнозируемо, стабильно финансы, не завися от необходимости достижения консенсуса в кампании с российскими крысами.

Путин максимально интенсифицирует войну в Украине, чтобы как можно скорее урвать еще хотя бы что-нибудь и отползти зализывать раны. Потому что при нынешней экстенсивности сражений за посадки, ресурса хватит еще максимум на год-полтора. А дальше дырявое небо и абсолютно демилитаризованная страна. В то же время Украина демонстрирует, что готова к длительному сопротивлению и плановой системной поддержке союзников. Даже на саммите мира обозначили максимально отдаленную перспективу предстоящих переговоров с участием страны-агрессора.

Путин устами своих союзников твердил о возможных переговорах, «когда сложатся соответствующие обстоятельства», пытаясь использовать перерыв с западными поставками вооружений и обезумевшей атакой Украины, теперь взывает о необходимости отмены санкций и переговоры на основе сложившихся реалий. Ибо понимает, что каждый последующий шаг будет лишь усложнять его положение. Тем более, что китайский товарищ скорее выберет спокойное ожидание проплывшего рядом трупа российского союзника, чем встрянет в санкционную удавку, что уничтожит экспортно ориентированную экономику и поставит крест на перспективах мирового лидерства в будущем.

Следовательно, Украина и союзники спокойно ждут новых ходов Путина, которые в условиях цугцванга будут лишь ухудшать его положение. Да и шагов этих маловато. Слетать к дорогим товарищам в Северную Корею и Иран, по дороге посетив Саху-Якутию (регион, который одним из первых отделится от империи в результате референдума на основе устава ООН без согласия доминиона, все так, как сам говорил на встрече с собственными дипломатами) и в стотысячное попроситься на поклон в Поднебесную, получив заверения в поддержке и традиционное «денег нет, но вы держитесь».

Неизвестно, долго ли обком кремлевских старцев будет терпеть и спокойно созерцать, как разрушается все, нажитое «тяжелым трудом». Поражение грозит остаться осиротевшим, потому что в российской традиции промахнувшийся Акела долго не живет…

Юрий Сиротюк, «Фейсбук»