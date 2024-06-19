В Минске судят сестру Максима Винярского Елену Терешкову 1 19.06.2024, 10:50

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Елена Терешкова

Она — мать четверых детей и двукратная чемпионка Беларуси по таэквондо.

В суде Центрального района Минска начинается рассмотрение уголовного дела активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь», двукратной чемпионки Беларуси по таэквондо, писательницы и хирурга Елены Терешковой. Женщину обвиняют в участии в акции протеста в 2020 году (ч. 1 ст. 342 УК), сообщает ПЦ «Весна».

Дело будет рассматривать судья Юлиана Щерба.

Известно, что Елена — мать четверых детей, сестра активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» и политзаключенного Максима Винярского, осужденного на 5 лет лишения свободы.

Поддержать Елену Терешкову можно письмами по адресу: СИЗО №1, Новодворский с/с, 143/4, д. Пашковичи, Минский район, Минская область, 223016, Елена Александровна Терешкова