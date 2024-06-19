«Стреляет и мчится»: чем новый GMARS отличается от HIMARS 19.06.2024, 11:11

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США и Германия создали революционную РСЗО.

США и Германия создали новейшую ракетную систему залпового огня (РСЗО) GMARS, которая за один залп выстреливает большее количество ракет, чем оружие из арсенала ВСУ — HIMARS. Новая система, которая будет готова к продаже в 2025 году, отличается большей подвижностью. Благодаря этому установка быстро отъезжает с места работы и избегает контрударов. О том, чем отличаются GMARS и HIMARS, рассказали на портале Newsweek.

В статье Newsweek отмечают, что GMARS — это революционное обновление HIMARS, применение которого можно описать словами «стреляй и убегай». Между обоими устройствами есть кое-что общее. Например, они оба полностью интегрированы в боеприпасы НАТО, оба высокомобильные и могут перевозиться по железной дороге или ехать по дорогам самостоятельно. Однако новое устройство отличается от предыдущего варианта. Кроме увеличенного вдвое количества зарядов — не шести, а двенадцати — есть и другие уникальные характеристики, говорится на портале.

Характеристики РСЗО GMARS и HIMARS

Чем отличаются новая и старая РСЗО, созданных компанией Rheinmetall:

количество экипажа — HIMARS обслуживает три бойца, а GMARS — двое;

количество ракетных блоков — 6 против 12;

скорость — 85 км/ч против 100 км/ч;

дальность — 300 км против 700 км;

защита кабины — усиленная;

система заряжания — у новой системы есть встроенный кран, то есть не нужны дополнительные машины сопровождения и это «повышает эксплуатационную готовность».

Отметим, на портале Rheinmetall перечислены снаряды, которыми может стрелять новая РСЗО GMARS: GMLRS (дальность более 70 км), ER GMLRS (150 км), ATACMS (300 км), PrSM (более 400 км). Также производители указывают, что уже имеют заказчиков из пяти стран мира, которые готовы приобрести усовершенствованную установку. Есть ли среди них Украина, не написали.

На видео, размещенном в YouTube-канале разработчиков, можно увидеть, как один боец с помощью встроенных механизмов способен самостоятельно зарядить новейшую РСЗО.