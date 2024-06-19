«За копейки попадают в список международных преступников»
- 19.06.2024, 11:19
Белорус ответил тем, кто работает на российский ВПК.
19-21 июня в «Минск-арене» пройдет 2-я международная выставка «Национальная безопасность. Беларусь-2024». В ее рамках Академия наук Беларуси представит больше 150 разработок в оборонной сфере. Спектр презентации будет от сложных систем охраны объектов и новых моделей БПЛА до противоосколочных одеял.
«Понятно, что эта презентация предназначена для РФ. Лукашисты хотят как можно больше заработать на войне в Украине. Прибыль от этого бизнеса на крови оседает в кармане самопровозглашенного Лукашенко. Достаточно много получают топ-менеджеры режима. Рядовые разработчики и производственники должны задуматься, что за копейки попадают в список международных преступников, за что неизбежно понесут наказание. Не говоря о моральной стороне вопроса, в соучастии в убийствах братских нам украинцев», — поделился мнением читатель сайта Charter97.org.