«Стоп-кран» не сработает Telegram-канал «Вашы грошы»

19.06.2024, 11:28

Инфляция в Беларуси набирает обороты.

По данным Белстата, по итогам мая 2024 года годовая инфляция составила 5,7%. Месяцем ранее показатель был почти таким же (5,6%). За такой ценовой стабильностью стоит жесткий ценовой контроль.

По итогам мая продукты в годовом выражении подорожали на 6,2%, непродовольственные товары — на 4,1%, а рост цен на услуги составил 6,9%.

Отдельно за май цены выросли всего на 0,1%. Для сравнения, в апреле инфляция за месяц составила 0,4%. Майский месячный прирост стал минимальным в 2024 году.

Рост цен в экономике все больше начинает напоминать рост цен на бензин, который по приказу свыше прибавляет по копейке в неделю. Но чем дольше страна живет в условиях жесткого ценового контроля, тем больше становится инфляционный навес. Рано или поздно рынок возьмет верх, и тогда «стоп-кран» ручного регулирования уже не сработает.

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