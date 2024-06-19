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Представлен первый автомобиль из Косово

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  • 19.06.2024, 11:34
Представлен первый автомобиль из Косово

На него уже принимают заказы по цене от €1288 888.

Стартап Arrera Automobili из Косово презентовал в Монако свою дебютную модель — суперкар Illyrian TSX. На него уже принимают заказы по цене от 1288 888 евро. Об этом сообщает «Фокус».

Новый Arrera Illyrian TSX — обтекаемое двухместное купе с вытянутым силуэтом. У него продуманная аэродинамика, которая создает до 1500 кг прижимной силы в базовой версии S6 и 2000 кг — в топовом варианте S9. В основе авто лежит карбоновый монокок, а масса суперкара составляет 1250 кг.

Размеры Аррера Иллириана TSX:

длина — 4898 мм;

ширина — 1967 мм;

высота — 1100 мм.

Карбон преобладает и в отделке салона. Установлен руль-штурвал, цифровая панель приборов и портретный тачскрин.

Базовый Arrera Illyrian TSX S6 получил 3,0-литровый V6 твин-турбо на 660 л.с. и 720 Нм, а в версии S9 установлен 4,4-литровый V8 с турбонаддувом на 950 л.с. и 1100 Нм. Обе модификации получили 6-ступенчатую секвентальную КПП, а максимальная скорость превышает 375 км/ч.

Косовский суперкар получил подвеску с горизонтальными рычагами и карбоново-керамическими тормозами Brembo. Также установлены шины Pirelli P Zero Trofeo R размером 265/35 R20 спереди и 345/30 R21 сзади.

Производство Arrera Illyrian TSX наладят не в Косово, а в Италии. Планируется выпустить лимитированную серию из 27 авто и первые из них соберут осенью.

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