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Генералов заменяют на бухгалтеров

  • Александр Коваленко
  • 19.06.2024, 11:35
Генералов заменяют на бухгалтеров
Александр Коваленко

К чему все идет в Минобороны РФ.

Чистки на Фрунзенской набережной в Москве, как я и отмечал некоторое время назад, продолжаются и набирают обороты. Правда, внимание последних недель было уделено мелким сошкам, уровня «принеси-подай», но после отстранения ведомственных клерков взялись опять за жирных особей.

Военный преступник, разыскиваемый МУС, он же Владимир Путин, снял с занимаемых постов заместителей министра обороны РФ Павла Попова, Татьяну Шевцову, Николая Панкова и Руслана Цаликова.

Вместо них были назначены Леонид Горнин, Анна Цивилева, Павел Фрадков и Олег Савельев. Все это лица из состава экономического пула, ничего общего с военным делом не имеющие.

«Кирзачей» массово меняют на бухгалтеров, со всеми вытекающими.

Где вы видели потомственного генерала, у которого отец, дед и прадед на Фрунзенской был генералом и который будет подчиняться бухгалтеру? Эпоха внутриведомственного саботажа ещё никогда не имела таких предпосылок для цветения и благоухания.

Александр Коваленко, «Фейсбук»

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