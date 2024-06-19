Генералов заменяют на бухгалтеров Александр Коваленко

19.06.2024, 11:35

Александр Коваленко

К чему все идет в Минобороны РФ.

Чистки на Фрунзенской набережной в Москве, как я и отмечал некоторое время назад, продолжаются и набирают обороты. Правда, внимание последних недель было уделено мелким сошкам, уровня «принеси-подай», но после отстранения ведомственных клерков взялись опять за жирных особей.

Военный преступник, разыскиваемый МУС, он же Владимир Путин, снял с занимаемых постов заместителей министра обороны РФ Павла Попова, Татьяну Шевцову, Николая Панкова и Руслана Цаликова.

Вместо них были назначены Леонид Горнин, Анна Цивилева, Павел Фрадков и Олег Савельев. Все это лица из состава экономического пула, ничего общего с военным делом не имеющие.

«Кирзачей» массово меняют на бухгалтеров, со всеми вытекающими.

Где вы видели потомственного генерала, у которого отец, дед и прадед на Фрунзенской был генералом и который будет подчиняться бухгалтеру? Эпоха внутриведомственного саботажа ещё никогда не имела таких предпосылок для цветения и благоухания.

Александр Коваленко, «Фейсбук»