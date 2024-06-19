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Сегодня Василю Быкову исполнилось бы 100 лет

  • 19.06.2024, 11:39
Сегодня Василю Быкову исполнилось бы 100 лет

Власти боятся его и после смерти.

Сегодня классику белорусской литературы, получившему мировую известность и номинированному на Нобелевскую премию, исполнилось бы 100 лет.

Василь Быков вошел в историю мировой литературы как автор повестей и романов, посвященных Второй мировой войне. В них автор утверждает испытанные в пламени борьбы с фашизмом идейные и моральные качества: верность извечным общечеловеческим ценностям, любовь к родной земле, высокое достоинство человека-труженика и воина. Его перу принадлежат такие произведения как «Сотников», «Альпийская баллада», «Дожить до рассвета», «Знак беды».

Василь Быков стоял у истоков создания Белорусского Народного Фронта. В середине 1990-ых годов начались нападки на него со стороны белорусских властей, что заставило писателя на длительное время уехать за границу. Последние годы жизни творец провел в Финляндии и Чехии. Писатель, которого называли «совестью нации», резко выступал против усиления авторитаризма в стране.

Народный писатель умер 22 июня 2003 года. Власти мстят Быкову и после смерти. Книги Василя Быкова в Беларуси не переиздаются, фильмы о его жизни и творчестве – запрещены.

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