«Выведет из равновесия Москву»: новый план Трампа для прекращения войны в Украине 19.06.2024, 11:49

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Экс-советник президента США по нацбезопасности раскрыл детали.

Если лидер Республиканской партии США Дональд Трамп во второй раз станет президентом, он планирует насаждать мир в горячих точках планеты. Если стороны не будут склонны договариваться мирно, то возможно и применение силы. В контексте российско-украинской войны политик будет стимулировать европейских партнеров на предоставление оружия.

О возможных принципах будущей внешней политики Трампа рассказал его бывший советник по нацбезопасности Роберт О’Брайен в колонке на Foreign Affairs.

Роберт О'Брайен сначала сделал экскурс в американскую политику, вспомнив, как Трамп действовал на посту главы государства. По словам экс-чиновника, он не начал ни одной новой войны, прекратил «извиняться за грехи США». При необходимости было и применение силы: например, нанесли удар по позициям лидера Сирии Башара Асада в ответ на химическую атаку. Что касается событий в Украине, то при президентстве Трампа (2017-2021) Россия не решилась продвигаться дальше после событий 2014 года. Если он получит пост главы США во второй раз, то будет маневрировать между Украиной, Россией и ЕС и добьется мира, уверен экс-советник по нацбезопасности. Такая тактика получила название «возвращение мира через войну».

В колонке О'Брайена перечислены основные пункты плана Трампа по завершению войны:

оружие Украине будет предоставляться, но не за счет американских налогоплательщиков, а за деньги ЕС;

тем временем США будут «держать дверь открытой», чтобы Москва имела возможность идти на переговоры.

«Подход Трампа будет заключаться в том, чтобы продолжать предоставлять Украине летальную помощь, при этом оставляя двери открытыми для дипломатии с РФ — и выводя Москву из равновесия определенной степенью непредсказуемости», — пояснил политик.

Кроме того, Трамп планирует несколько активизировать свою политику в Европе. По словам экс-советника, Пентагон разместит военные подразделения в Польше. Цель подобных действий — сигнализировать России, что ее нападение на страну-члена НАТО получит отпор. Еще одно направление дипломатических планов — убедить ЕС как можно быстрее принять Украину.

«Продолжение американской защиты Европы зависит от того, будет ли Европа выполнять свою часть работы, в частности в Украине», — говорится в статье.