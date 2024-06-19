Куда пропадают белорусские работники? 3 19.06.2024, 11:51

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Во многом дело в демографии.

На рынке труда в Беларуси не хватает рабочих рук. Причины проблемы называются разные – от эмиграции до девальвации ценности труда среди молодежи. Однако основой является демография. Насколько она сейчас благоприятна рынку труда? Об этом пишет сайт «Белорусы и рынок».

К началу 2024 года, согласно официальной статистике, доля населения в трудоспособном возрасте сократилась до 58,5% (годом ранее было 58,7%). Одновременно увеличилось количество людей в пенсионном возрасте – с 23,5% в 2023 году до 24% в 2024-м.

Для сравнения: 20 лет назад, в 2004 году, доля трудоспособного населения достигала 60,7%, а старше трудоспособного – не превышала 21,3%. При том, что с тех пор пенсионная планка сдвинулась вверх на 3 года.

Напомним, концом трудоспособного возраста считается возраст выхода на пенсию – сейчас это 58 лет для женщин и 63 года для мужчин.

Почему доля пенсионеров выросла?

На пенсию только что вышла многочисленная когорта людей, рожденных в конце 50-х – начале 60-х. Сейчас населения в возрасте 60-64 года насчитывается 666 тыс. человек – и это очень много.

В то же время покинувших рынок труда заместило поколение, рожденное в середине 2000-х: людей 15-19 лет насчитывается только 493 тыс. человек. То есть около 170 тыс. выбывших не было замещено молодыми.

Численность населения на начало 2024 года по возрастам

Станет ли легче в будущем?

Сегодня в разбивке населения по возрастным группам самой многочисленной когортой оказываются люди 35-45 лет – их сейчас 1,5 млн:

780,2 тыс. в возрасте 35-39 лет,

723 тыс. в возрасте 40-44 лет.

Они являются трудовой основой современной экономики, их многочисленными руками пополняется пенсионный фонд. Самые сложные времена демографы прочат Беларуси через 20-30 лет, когда придет пора этому многочисленному поколению самому уходить на пенсию.

А кто придет им на смену?

Через 20-30 лет в трудоспособный возраст вступят дети, рожденные последние пять лет, и те, кто родится в течение пяти ближайших лет. Сколько же их будет? На начало 2024 года детей от 0 до 4 лет насчитывалось только 388,7 тыс. человек. И это исторический минимум – так мало детей у нас не было никогда.

А это значит, что людям, которым сейчас 35-45 лет, стоит самостоятельно позаботится о своей будущей старости – молодых трудящихся на них явно не хватит.

Считается ли миграция?

Официальная белорусская статистика учитывает только тех уехавших, которые сообщили об этом в компетентные органы. То есть можно предположить, что реальная численность трудоспособного населения в стране сейчас еще ниже.

Ну а наш пессимистичный прогноз будущего может измениться, если вдруг в Беларусь не только вернутся все уехавшие, но и еще массово поедут способные к труду граждане из других стран.