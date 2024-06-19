Дошло до смешного 3 Telegram-канал «Призрак экономики»

19.06.2024, 11:53

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Вьетнам России сегодня нужен больше, чем Россия — Вьетнаму.

Сегодня Путин посетит с госвизитом Вьетнам. Одна из немногих стран, где его встретят на высшем уровне, со всем почетом, как дорогого гостя. Хотя бы в память за помощь СССР во вьетнамо-американской войне, завершившейся полвека назад.

Торговые связи между странами находятся на минимальном уровне. Россия не входят в топ-10 торговых партнеров Вьетнама ни по импорту, ни по экспорту. Российские чиновники заявляют о стремлении удвоить товарооборот между странами (до $10 в год). Но это капля в море вьетнамского внешнеторгового оборота (более $700 млрд.). Главный партнер Вьетнама по экспорту — США, по импорту — Китай.

Вероятно, Россия хочет продавать Вьетнаму больше нефти, а взамен получать электронику. И, наверное, даже готова к расчетам во вьетнамских донгах (рубли никому во Вьетнаме не нужны). Учитывая проблемы в расчетах с основными теперь российскими партнерами — Китаем и Турцией. Вьетнам пока не втянут в глобальное санкционное противостояние России с Западом. Но это, очевидно, будет (если будет) всего лишь разовое решение — Вьетнаму нет никакого смысла получать напряженность в отношениях со своим главным рынком сбыта (США) и, как только оттуда обратят внимание на подозрительную активность во внешней торговле Вьетнама с Россией, эта активность будет немедленно свернута.

Дошло до смешного. Вьетнам России сегодня нужен больше, чем Россия — Вьетнаму. Парадоксы истории.

Telegram-канал «Призрак экономики»