Стали известны имена задержанных на металлотканом заводе в Лиде 2 19.06.2024, 11:59

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С ними записали «покаянное» видео.

Как минимум девять человек были задержаны во время налета силовиков на лидский металлотканый завод Haver BY. Их «покаянное» видео опубликовал 19 июня приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

По информации «Медиазоны», речь идет об Анне Мурашко, Евгении Ошурке, Артеме Струкове, Вадиме Кахновиче, Артеме Щебете, Сергее Шарапове и Михаиле Кухарчике. Имена еще двух задержанных неизвестны.

На камеру рабочих заставили сказать, что они были подписаны или делали репосты из «экстремистских» групп. По каким статьям их обвиняют, не уточняется.

Сергей Шарапов в милицейском видео сказал, что является офицером запаса. Евгений Ошурок упоминает о совместном с коллегами фото, которое выставлено в соцсетях. Что на нем изображено — он не рассказывает.

ООО «ХАВЕР BY металлотканый завод» — дочернее предприятие немецкого концерна Haver & Boecker OHG, сообщается на сайте предприятия. Завод занимается производством металлических сеток.