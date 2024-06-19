Россиянин рассказал о войне с дронами «Баба Яга» и «античеловеческим разумом» 7 19.06.2024, 12:03

5,792

Боевые действия в Украине он сравнил с фильмом «Терминатор».

Российский инструктор по тактической медицине рассказал свое видение военных технологий, которые применяются украинскими воинами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боевые действия бойцов ВСУ он сравнил с технологией «Скайнет» в фантастическом фильме «Терминатор» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.

Особенно россиянин отметил боевую работу украинских беспилотных систем типа Vampire, которые оккупанты называют «Баба Яга».