Россиянин рассказал о войне с дронами «Баба Яга» и «античеловеческим разумом»7
- 19.06.2024, 12:03
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Боевые действия в Украине он сравнил с фильмом «Терминатор».
Российский инструктор по тактической медицине рассказал свое видение военных технологий, которые применяются украинскими воинами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, боевые действия бойцов ВСУ он сравнил с технологией «Скайнет» в фантастическом фильме «Терминатор» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.
Особенно россиянин отметил боевую работу украинских беспилотных систем типа Vampire, которые оккупанты называют «Баба Яга».