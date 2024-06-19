В России может начаться дефицит питьевой воды 9 19.06.2024, 12:13

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Износ очистных сооружений достиг 90%.

Большинство очистных сооружений в России были построены еще в 60–70-х годах прошлого века и износились в среднем на 80% по стране, а в некоторых регионах — на 90%, рассказал «Известиям» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Всего в стране около 60 тыс. очистных сооружений водопровода, 21 тыс. канализационных насосных станций и 12 тыс. очистных сооружений канализации, отметил зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган. Еще около 20% населения страны, по его словам, проживают в условиях отсутствия централизованных или локальных очистных сооружений.

При этом ежегодно обновляется только 1-2% коммунальной инфраструктуры, хотя ежегодный износ составляет 3%, подчеркивает депутат Госдумы РФ Илья Вольфсон.

Износ очистных сооружений не просто ухудшает состояние воды (сбросы неочищенных стоков способствуют размножению цианобактерий, ведут к гибели рыбы и подводной флоры, отравлению людей и т. д.), но и увеличивает затраты на водоподготовку в тех случаях, когда питьевая вода берется из водоемов, отметил Коган.

Замминистра строительства и ЖКХ России Александр Ересько напомнил, что президент РФ в послании Федеральному собранию поручил выделить на модернизацию коммунальной инфраструктуры 4,5 трлн руб. Однако, по его словам, выделением федеральных средств решить проблему «абсолютно невозможно».

Озвученная сумма — это огромные деньги, но их хватит только на решение самых «горящих проблем», подтвердил Вольфсон. Он отметил, что нужно создавать условия для повышения инвестиционной привлекательности системы ЖКХ в целом.

Если ничего не делать, то страна придет к «полноценному водному кризису и дефициту питьевой воды», говорит председатель совета директоров инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский. «К вопросу можно попытаться привлечь и частный бизнес. Сегодня в стране заключаются концессии в сфере освещения, отопления, однако к водоочистке инвесторы пока привлекаются не так интенсивно», — отметил Андриевский.