В ОАЭ нашли затерянный город 1 19.06.2024, 12:15

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Иллюстрационное фото

Этот город был столицей ловли жемчуга.

Археологи сделали важное открытие на острове Аль-Синния в ОАЭ, которое может оказаться затерянным городом Туам VI века.

Аль-Синния был когда-то столицей региона и центром ловли жемчуга, пишет New Voice.

Город Туам, достигший своего расцвета в VI веке, упоминается в старых арабских рукописях. Однако после эпидемий и региональных конфликтов он пришел в упадок и был забыт. Руководитель раскопок шейх Маджид бин Сауд Аль Муалла, возглавляющий Департамент туризма и археологии Умм Аль Кувейна, сотрудничает с международными специалистами, чтобы раскрыть секреты этого места.

Археологические исследования показали, что поселение возникло в IV веке и достигло пика в V-VI веках. В прошлом на острове уже находили деревню и монастырь, занимавшиеся добычей жемчуга. В этом году археологи обнаружили многоквартирные дома площадью около 30 квадратных метров, расположенные вокруг узких переулков, что свидетельствует о сложной социальной структуре и процветающем городском обществе.

Профессор Тим Пауэр из Университета ОАЭ, возглавляющий исследование, заявил: «Наша работа выявила самое крупное поселение на побережье Персидского залива, идеально соответствующее городу, описанному в ранних исламских географических источниках. Это действительно важное место, которое никто никогда не находил».

Команда обнаружила значительное количество кувшинов с финиковым вином, вероятно, из Ирака, и рыбьих костей, что указывает на наличие развитых торговых связей. Эти результаты подтверждают, что жители города были частью обширных торговых сетей, связывающих Ирак, Персию и Индию.

Хотя археологи не нашли окончательных доказательств, таких как надпись с названием города, отсутствие других крупных поселений этого периода на побережье усиливает аргумент в пользу того, что это Туам. Профессор Пауэр отметил, что это процесс исключения.

Открытие проливает свет на доисламскую историю региона. Город назывался Томе по-арамейски и Туам по-арабски, что означает «близнецы». Со временем это имя трансформировалось в Томас на греческом и английском языках. Считается, что город был назван в честь святого Фомы, распространявшего христианство на Востоке.