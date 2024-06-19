В Польше предложили обложить белорусский калий 30%-ной пошлиной 2 19.06.2024, 12:23

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На общеевропейском уровне.

Руководитель польского предприятия Grupa Azoty «Puławy» Хуберт Камола предложил властям страны обложить 30%-ной пошлиной минеральные удобрения белорусского и российского производства. Он пожаловался на то, что убытки компании уже превысили 1,2 млрд. злотых (около 300 млн долларов) из-за многократного увеличения импорта удобрений из этих стран в 2020-2023 годах.

Во время пресс-конференции во вторник в Пулавах 18 июня Камола заявил, что из-за увеличения импорта удобрений из России и Беларуси в саму Польшу и страны Евросоюза «в интересах всех производителей» польским властям следует рассмотреть возможность введения 30%-ной таможенной пошлины, причем на общеевропейском уровне.

«В настоящее время мы ведем лоббистскую деятельность в этом отношении с представителями нашего правительства, чтобы объяснить важность проблемы дестабилизации сельскохозяйственного сектора, сектора удобрений, промышленности и газа», — процитировало Камолу польское издание Bankier.

Руководитель Grupa Azoty «Puławy» подчеркнул важность достижения «полной поддержки стран-членов ЕС» в этом вопросе и предупредил о последствиях, которые грозят не только самой компании, но и другим предприятиям. Камола обратил внимание на то, что Grupa Azoty обеспечивает 15% внутреннего потребления природного газа в Польше. Поэтому, по его словам, значительное сокращение его добычи компанией повлияет на выполнение контрактов группой Orlen и другими предприятиями в ЕС.

Камола признал, что Grupa Azoty «Puławy» зафиксировала «огромный убыток» за последние шесть кварталов и что это «создает серьезные проблемы в экономической деятельности компании».

Grupa Azoty Puławy — польское предприятие химической промышленности, базирующееся в Пулавах на юго-востоке Польши и специализирующееся на производстве азотных удобрений. Считается одним из крупнейших в мире производителей меламина и крупнейшим польским предприятием, которое занимается крупномасштабным химическим синтезом. С января 2013 года входит в состав Grupa Azoty.