В Гомеле продают здание, которое использовал КГБ 19.06.2024, 12:38

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Его продают за $115 тысяч.

На электронной торговой площадке выставлено на продажу здание «неустановленного назначения» по улице Шевченко в Гомеле. Речь идёт о неприметном доме возле крупозвода недалеко от автовокзала. Раньше он был частью мелькомбината.

Как утверждается в объявлении, здание неустановленного назначения находится на балансе КЖРЭП «Железнодорожное». Ранее, как могли заметить гомельчане, под домом регулярно парковались несколько авто, при этом окна почти всегда были закрыты роллетами.

По информации «Флагштока», формально здание относилось к Министерству обороны, но использовалось местным управлением КГБ. Затем чекисты отказались от эксплуатации постройки из-за того, что он находился в аварийном состоянии.

Сейчас горисполком выставил здание на электронные торги по цене 375 тысяч рублей (более 115 тысяч долларов). В помещении площадью более 400 квадратных метров потенциальному покупателю предлагают открыть офис по предоставлению любых социальных услуг, кроме ритуальных. Здесь могут разместить учреждение здравоохранения, бюро научно-исследовательских, проектных, конструкторских организаций, информационных центров, общественных организаций, архивов.

Также можно будет использовать здание как спортзал либо для бытового обслуживания населения, оказания ветеринарных услуг.