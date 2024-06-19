Белорусам запретили «цепляться за лодки» 19.06.2024, 12:49

1,756

МЧС прислало СМС с предупреждениями.

В среду, 19 июня, Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси устроило очередную массовую информационную СМС-рассылку. В сообщениях, которые получили многие белорусы, спасатели предупредили о том, что в настоящее время по всей стране «сохраняется высокая опасность гибели на воде», а в своих соцсетях напомнили о главных правилах поведения на воде, пишет telegraf.news.

Согласно сводке Министерства, только за прошедшие сутки в стране утонуло три человека, в том числе один ребенок, а поскольку синоптики спрогнозировали на ближайшие дни жарку погоду, вероятность того, что белорусы захотят отправиться искупаться на водоем, возрастает. В связи с этим спасатели и организовали массовую информационную рассылку, взывая к благоразумию и соблюдению техники безопасности в жаркую погоду.

СМС с таким содержанием от МЧС получили многие белорусы 19 июня. В официальном Telegram-канале ведомства также дали рекомендации для тех, кто пожелает охладиться в водоеме в эти жаркие дни:

купаться утром или вечером,

заходить в воду постепенно,

плавать ближе к берегу и двигаться по направлению к нему,

купаться в специально отведенных местах.

Является ли место, выбранное вами для купания, разрешенным для этих целей, всегда можно проверить по специальной карте, разработанной МЧС Беларуси, которая размещена по ссылке.

Кроме того, в ведомстве дали список действий, которые категорически запрещены:

заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения,

оставлять детей без присмотра у воды,

во время плавания цепляться за лодки и сидеть на борту,

прыгать в воду с лодок, катеров, причалов,

нырять в незнакомых местах,

плавать на надувных матрацах и автокамерах и прочих «плавсредствах», не предназначенных для этого,

заплывать за буйки,

подавать ложные сигналы о помощи.

Также в ведомстве дали несколько важных рекомендаций для тех случаев, если вы почувствовали, что начали тонуть:

сохранять спокойствие,

широко раскинуть руки и ноги,

не выдыхать полностью, чтобы в легких всегда оставался запас воздуха,

загребать воду под себя руками и плыть к берегу.

«Погрузись под воду с головой» — В МЧС рассказали белорусам, что делать, если во время плавания ногу свела судорога

Между тем, в TikTok-аккаунте МЧС Беларуси на днях выложили ролик 10-летней давности на тему купания в нетрезвом виде. Зрители оценили его не только как «оригинальный», но и «очень страшный и отрезвляющий».