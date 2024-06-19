Россия занялась массовой скупкой шпионов в Европе 19.06.2024, 12:53

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После масштабной высылки дипломатов.

Потеряв в Европе сотни разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием, Россия занялась активной вербовкой людей на местах, сообщило Федеральное управление по защите конституции Германии (BfV), выполняющее функции службы внутренней разведки. Методы для этого используются вполне традиционные – шантаж и подкуп, причем суммы порой платятся немалые – сотни тысяч евро на человека.

«Выплаты агентам показывают, что российские спецслужбы по-прежнему располагают огромными финансовыми ресурсами, которые используют для преследования своих целей», – говорится в годовом отчете BfV.

После начала войны в Украине европейские страны выслали около 600 российских дипломатов, примерно две трети из которых, как считается, были разведчиками. Но российские спецслужбы активно восстанавливают шпионскую сеть за счет как нелегалов, так и – прежде всего – привлечения местных жителей либо даже беженцев и мигрантов из Украины, Беларуси, России. Об этом свидетельствуют многочисленные аресты и немногочисленные пока еще случаи диверсий в Германии, Великобритании, Польше, странах Балтии.

Аналогичную деятельность агенты Кремля ведут в Германии, заявил на пресс-конференции руководитель BfV Томас Хальденванг (цитата по Reuters):

«Россия прилагает большие усилия, чтобы компенсировать осуществленное немецким правительством сокращение числа российских агентов в Германии».

Двое граждан Германии, которым в августе 2023 г. предъявили обвинение в госизмене за шпионаж в пользу России, получили по 400 000 евро, говорится в отчете BfV.

Там также отмечается, что особенном риску подвержены немцы, которые жили в России или постоянно ее посещали, в том числе дипломаты: они легко могут стать объектами шантажа. «Получив компрометирующую информацию об объектах, [российские] спецслужбы не гнушаются применять агрессивные методы вербовки», – отмечает BfV. Этой весной в Германии были арестованы двое мужчин, имеющих немецкое и российское гражданство; они следили за военными заводами, путями доставки вооружений и базой США, где готовят украинских танкистов, а также планировали диверсии на военных и промышленных объектах. «Мы сейчас обсуждаем новые способы, которыми авторитарные государства пытаются дестабилизировать наши демократии и влиять на них практически ежедневно... Стоит исходить из того, что в Германии сотни шпионов пытаются нанести ей вред», – говорил в конце апреля Financial Times Константин фон Нотц, председатель парламентского комитета по разведке.

Нехватка агентов на местах компенсируется работой через телеграм-каналы, отмечает BfV; они также многом заменили закрытые в Европе российские государственные СМИ и используются для распространения дезинформации.

Кроме того, Россия теперь включает шпионов в свои представительства в международных организациях; также для встречи с информаторами ее агенты теперь приезжают в Германию, а не базируются в ней, указывают немецкие разведчики. Одна такая пара, представлявшаяся гражданами Аргентины, жила в Любляне, рассказала на днях The Wall Street Journal. Из столицы Словении Мария Роза Майер Муньос и Людвиг Гиш (а на самом деле – сотрудники Службы внешней разведки России Артем и Анна Дульцевы) совершали поездки в другие европейские страны, чтобы встречаться с агентами и передавать приказы из Москвы.